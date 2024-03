Polícia recupera em Londres obra literária furtada de museu brasileiro

A obra, intitulada "De India utriusque re naturali et medica", é de um médico holandês que viveu no Brasil. O livro foi escrito em 1658 por Guilherme Piso, que participou de uma expedição no Rio de Janeiro para um inventário da natureza local.

Outro patrimônio foi recuperado na Argentina no ano passado, a obra "Reise in Chile und auf dem Amazonstrome". A PF informou que tem trabalhado para repatriação dos itens e identificação dos responsáveis pelo furto.