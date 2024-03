Município é condenado a indenizar família de jovem que morreu em enchente

Provas juntadas aos autos demonstraram serem recorrentes casos de alagamento no local onde a vítima foi arrastada. Em seu voto, o relator do recurso, desembargador Renato Delbianco, destacou as constantes enxurradas no local e disse que restou indubitável, por meio de laudo pericial, a necessidade de obras no local para solucionar, ou ao menos amenizar, as ocorrências.

Completaram a turma julgadora os desembargadores Marcelo Berthe e Luciana Bresciani. A decisão foi unânime. "Daí constata-se que o Poder Público tinha plena noção da imprescindibilidade da realização das obras para dar vazão às águas das chuvas no local. Portanto, tivesse a Administração Municipal realizado as necessárias obras, a tragédia poderia ter sido evitada, ainda que sob intensa precipitação de chuvas", escreveu o desembargador Renato Delbianco.

A prefeitura de Franca alegou que o cenário fugiu do controle do município. Disse ainda que há causa excludente de responsabilidade por força maior, pois havia chovido mais que o habitual, com ventos fortes, além de a rua em questão ser íngreme. Para a administração municipal, a culpa é da vítima, que, segundo consta no recurso apresentado, assumiu o risco, pois durante a chuva e ventos, deveria ter procurado ficar em local seguro, e não em uma rua íngreme em uma motocicleta com uma passageira.

Procurada pelo UOL para esclarecer se irá recorrer da nova condenação, a prefeitura de Franca não respondeu. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

A vítima conduzia uma motocicleta quando, devido ao grande volume de chuva na via, caiu e foi levada pela enxurrada. Ela estava acompanhada da esposa, Yasmin Hellen dos Reis.