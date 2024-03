Mulher é encontrada morta com marcas de tiros na cabeça; marido é suspeito

Uma amiga de Silva relatou à polícia ter permanecido com o suspeito até meia-noite em uma lanchonete e depois cada um foi para a sua casa.

A amiga, que figura na investigação como testemunha, disse que, cerca de meia hora depois de chegar em casa, o suspeito teria ligado dizendo que havia sido expulso de casa pela esposa após uma briga e pediu para que ela o encontrasse.

Segundo o boletim de ocorrência, a amiga foi até o encontro de Silva e o deixou em um ponto às margens da rodovia Jose Jeronymo de Paula, onde ele disse que encontraria um motorista de caminhão para realizar algum serviço. Segundo a mulher, o suspeito não revelou o destino da viagem.

Silva pediu ainda para que a mulher ficasse com o filho dele e de Beatriz, de 2 anos, pois alegou que precisava trabalhar.

O corpo de Beatriz foi encontrado pela irmã do suspeito, que, sem conseguir contato com a cunhada, foi até a residência do casal. O ar-condicionado da casa estava ligado e o imóvel destrancado.

O marido ainda não foi localizado. Ele é considerado o principal suspeito do crime, segundo a polícia, e é considerado foragido.