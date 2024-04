Evangélico e avô: quem era o motorista morto em batida com Porsche

Um motorista de aplicativo de 52 anos morreu neste fim de semana, em São Paulo, ao ter o carro atingido na traseira pelo condutor de um Porsche, avaliado em mais de R$ 1 milhão, que estava em alta velocidade.

O que aconteceu

A vítima era Ornaldo da Silva Viana, trabalhava como motorista de aplicativo e dirigia um Sandero branco. Ele estava sozinho no veículo no momento do acidente.

Viana nasceu em Codó, no Maranhão, e morava atualmente em Guarulhos, na Grande São Paulo. Era evangélico e frequentava a IURD (Igreja Universal do Reino de Deus). Nas redes socais, ele aparece em fotos ao lado da mulher e da neta. Ele era pai de três filhos.