Jogador de várzea é atropelado após discutir com conhecido em SP

Um jogador de várzea de 28 anos foi atropelado após discutir com um conhecido em Arujá (SP).

O que aconteceu

Caíque Andrade estava em uma lanchonete quando se encontrou com o homem. Eles começaram a discutir porque um se recusou a cumprimentar o outro, explicou o delegado Jaime Pimentel.

A briga continuou fora do restaurante. Imagens mostram quando quatro homens, incluindo Caíque, seguem um carro na Estrada de Santa Isabel na madrugada de domingo (31). Eles parecem discutir com um dos ocupantes do carro.