Carro de defensor público é incendiado no Fórum da Barra Funda, em SP

Local está preservado e a perícia foi solicitada. A ocorrência foi encaminhada para registro no 23º Distrito Policial, em Perdizes, também na zona oeste. Ninguém foi preso até o momento.

Defensoria Pública diz acompanhar a situação. A instituição comunicou ao UOL que busca mais informações do caso junto às autoridades para analisar e adotar as providências cabíveis. "Apesar do incidente e da necessidade de se aguardar resultado das apurações, informamos que não houve danos à integridade física de defensores públicos, demais servidores, terceirizados ou usuários do serviço público", acrescentou.