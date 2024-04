'Acharam que era ansiedade', diz irmã de jovem morta com suspeita de dengue

Fiz [tatuagem do] pezinho e mãozinha dele. Ele foi velado com minha irmã e estava todo formadinho. Foi o bebê mais lindo que já vi na vida. Escrevi Dante com a letra do meu cunhado, pai do bebê, porque ele comprou um vinho em Portugal e escreveu na garrafa. Ele beberia o vinho no dia em que Dante nascesse, e ele acabou bebendo no dia que ele veio ao mundo e faleceu também.

Luiza diz que a irmã já está fazendo falta para ela e toda a família. "Em todos os momentos, ela faz falta. Desde a hora em que eu acordo até a hora em que vou dormir e agora até sonhando ela tem feito falta. Vou carregar Sofia na minha alma pelo resto da minha vida. Na minha pele, no meu corpo e na minha carne até o dia em que eu virar pó."