Júri popular de bolsonarista que matou petista em Foz é adiado

O júri popular do caso envolvendo o bolsonarista que matou um petista em Foz do Iguaçu (PR) foi adiado para o dia 2 de maio. A decisão foi tomada após a defesa do réu abandonar o plenário.

O que aconteceu

Defesa de réu deixou o plenário após pedidos não serem atendidos. Os representantes legais do policial penal bolsonarista Jorge Guaranho alegaram que houve cerceamento da defesa. O julgamento começou na manhã desta quinta (4).

Os advogados afirmaram ainda que Guaranho teria sido vítima de tentativa de homicídio. Um vídeo mostra o momento em que o policial penal levou mais de 20 chutes na cabeça após a ação que matou o guarda municipal petista Marcelo Arruda. A defesa do policial penal também questionou o fato de uma das testemunhas não ter sido localizada.