Desembargador que soltou traficante retorna ao cargo após decisão de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), decidiu que o desembargador Divoncir Schreiner Maran pode voltar ao cargo no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. O magistrado é investigado após mandar soltar "chefão" do tráfico de drogas em MS.

O que aconteceu

Moraes concedeu habeas corpus ao desembargador na quarta-feira (3). Divoncir Schreiner estava afastado do TJMS desde 9 de fevereiro de 2024.

Na decisão, o ministro revogou as medidas cautelares importas a Maran. Além de estar afastado do cargo, ele havia sido proibido de acessar o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e de ter contato com funcionários do tribunal.