Pais usam rastreadores em crianças: 'Entrou na multidão e desapareceu'

Apple fez um alerta sobre o uso do dispositivo em pessoas. Em um comunicado em 2022, a empresa soltou uma nota informando que o "AirTag foi projetado para ajudar as pessoas a localizar seus pertences pessoais, não para rastrear pessoas ou propriedades de outras pessoas". No comunicado, a Apple rechaça o "uso malicioso do serviço", em alusão a situações que o uso do dispositivo pode ser considerada criminosa, como o roubo de carros ou ainda casos perseguição de pessoas nos Estados Unidos.

Mas o uso em crianças é saudável?

A introdução da tecnologia tem que ser baseada na confiança, explica especialista. "Se os pais estão monitorando e o filho está sabendo, está tudo bem. O localizador não pode trabalhar como um espião e os pais precisam entender que não podem rastrear o filho até a idade adulta", explica Andréa Jotta, psicóloga especialista em cyberpsicologia.

O rastreamento dos filhos deve diminuir com o passar do tempo. "Esse rastreamento vai diminuindo conforme eles podem confiar mais nessa criança ou adolescente. Isso é levado como uma fase de transição porque estamos em um mundo muito violento onde você sabe que os filhos são importantes e quer cuidar deles. Isso vale para qualquer classe social, já que muitas vezes o rastreamento não é feito com um dispositivo tecnológico, mas com ligações, mensagens que devem ser respondidas."

Educação com a tecnologia é a chave para uma relação saudável com dispositivos — sejam eles AirTag ou celular. "Quando você dá um dispositivo para uma criança é um trabalho a mais para educá-la na tecnologia. E nesse sentido tem que educar que há momentos de diversão e também de obrigações. As crianças quando estão entrando na tecnologia pagam qualquer preço para poder usá-la", explica a psicóloga.

"Nesse primeiro momento tem que explicar que ela vai ser rastreada, que não é brinquedo de criança. No caso de celulares, é necessário falar que existem sites que não podem ser acessados, por exemplo. A base de uma relação é a confiança. E tem que haver abertura com os pais para conversar. Mas também é saudável entender que os pais não terão controle sobre tudo, porque faz parte do processo de construção de indivíduo, mas isso acontece já por volta dos 16 anos. Aí os pais terão que confiar na educação que deram."