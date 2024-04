'Trabalho de integração', diz secretário do RN sobre prisão de fugitivos

O secretário de segurança pública do Rio Grande do Norte, Francisco Araújo, disse que a prisão dos fugitivos do presídio federal do estado é fruto de um trabalho de integração.

O que aconteceu

Araújo destacou que a prisão dos fugitivos ocorreu após "esforços integrados" entre as forças de segurança. "Esses esforços que lograram êxito para efetivar as prisões e encontrá-los", disse ele ao UOL.

Ele também afirmou que havia uma força-tarefa entre agentes de segurança do Rio Grande do Norte e do Pará. "Fica um sentimento de dever cumprido, tanto com os que fizeram trabalho ostensivo quanto os que atuaram na inteligência."