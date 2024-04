Armas desviadas de GCM na Grande SP seriam levadas para manutenção, diz GCM

As 26 armas que desapareceram da sede Guarda Civil Municipal de Cajamar, na Grande São Paulo, seriam levadas para manutenção, de acordo com a Corregedoria da GCM.

O que aconteceu

Armas extraviadas não estavam sendo utilizadas. Segundo a Corregedoria, os revólveres e as pistolas, que eram de um modelo mais antigo, seriam levados para manutenção. Posteriormente, seriam doadas ou destruídas.

Prefeitura de Cajamar analisa câmera de monitoramento. As imagens captadas por uma câmera em frente à sede da GCM estão sendo analisadas em sindicância instaurada pelo poder público. Não há câmeras instaladas no local onde as armas ficavam guardadas. Última contagem foi registrada pelos guardas no dia 23 de janeiro.