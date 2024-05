Cirurgião que passou 35 anos na cadeia é preso de novo por atirar em homem

O cirurgião Hosmany Ramos, 79, foi preso em flagrante na quarta-feira (1º) sob acusação de tentativa de homicídio após atirar de raspão na cabeça de um homem em um bairro de classe alta de Itajaí (SC). Ex-assistente de Ivo Pitanguy, ele passou mais de 35 anos atrás das grades devido a condenações por crimes como homicídio, sequestro e assaltos.

O que aconteceu

Hosmany atirou após se desentender com um homem que vendia lotes de terra em SC, diz PM. O cirurgião teria demonstrado interesse em montar uma clínica no local, segundo os agentes que atenderam a ocorrência. Mas acabou discutindo e atirando contra a vítima. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. O UOL não localizou o advogado dele.

Cirurgião já tinha sido detido havia pouco mais de um ano. Autuado pela Polícia Civil por suspeita de furtar um celular em fevereiro de 2023, ele foi identificado na época com o auxílio de imagens do circuito interno de um supermercado em Palmas (TO).