Incêndio em pousada deixa dois mortos em Brasília; homem é preso

Ao todo, 22 pessoas estavam no local no momento do incêndio. A maioria delas conseguiu deixar a casa sozinha e foi acolhida por vizinhos.

Homem foi preso por suspeita de incêndio criminoso. Testemunhas afirmaram à Polícia Militar que o suspeito colocou fogo em um colchão propositalmente. O homem detido, porém, informou que o celular dele teria pegado fogo em cima de um colchão, causando um incêndio acidental.

O UOL buscou a Polícia Civil para saber se o caso foi registrado e aguarda retorno sobre o assunto.