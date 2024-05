Nível recorde do Guaíba coloca Porto Alegre em alerta de 'inundação severa'

Porto Alegre é protegida por muros e comportas. Contudo, apesar das barreiras, na região central da cidade, o muro Mauá já está sofrendo rupturas —a estrutura suporta uma enchente de até 6 metros.

Prefeito alerta para falta de água potável

Das seis estações de tratamento de água de Porto Alegre, quatro estão com operações suspensas. O prefeito Sebastião Melo (MDB) fez um apelo: "Não dá para desperdiçar um copo de água, neste momento. Tem milhares de pessoas que não têm caixas d'água na cidade. É quase uma determinação do prefeito. Teremos um problema sério de água. Estamos trabalhando fortemente para recuperar a situação, mas, quando o rio está muito para cima, você não consegue fazer o tratamento da água".

Há relatos de falta de água na zona norte, segundo Maurício Loss, diretor-geral do DMAE (Departamento Municipal de Água e Esgotos). "Estamos tentando isolar um pouco as bombas para que a gente consiga religar principalmente a estação de São João".

No Rio Grande do Sul, até ontem, os temporais deixaram 860.952 endereços sem abastecimento de água, segundo a Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento). O número representa 28% do total de clientes no Rio Grande do Sul.