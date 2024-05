'Ninguém fica para trás', diz voluntário após resgatar pai e filha no RS

Porto Alegre virou abrigo para desabrigados de cidades vizinhas, que estão completamente alagadas. Os moradores atravessam o Guaíba em embarcações e são levados até a Usina do Gasômetro, conhecido ponto turístico da cidade.

O que aconteceu

Voluntário se emocionou ao resgatar pai e filha. Recém-chegado da travessia do rio Guaíba com sua moto aquática, Fabiano Saldanha, 48, comemorou mais um resgate. "Nunca carreguei uma criança tão feliz!", disse à reportagem. O empresário havia acabado de atracar no porto improvisado na Usina do Gasômetro trazendo um adulto e uma criança - pai e filha - de Eldorado do Sul.

Saldanha disse que há muitas pessoas ilhadas na cidade vizinha a Porto Alegre e que precisam de socorro . "Elas já cansaram de tentar ficar [aguardando que a água desça]. Estão sem informações nenhuma, sem luz, sinal de celular. Elas estão com muito medo", destacou.