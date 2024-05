RS: Prefeito se emociona ao reencontrar os pais que estavam isolados; vídeo

Encantado é uma das 332 cidades do Rio Grande do Sul afetadas pelas chuvas — o estado tem 497 no total. A cidade tem 22.880 habitantes, segundo o IBGE, e já registrou ao menos um óbito até o momento.

Na manhã deste domingo (5) subiu para 66 o número de mortos em todo o estado, segundo a Defesa Civil. Há ainda 101 pessoas desaparecidas.

Defesa Civil soma 707 mil pessoas afetadas pelas chuvas. Cerca de 15,1 mil estão em abrigos e 80.573 continuam desalojadas.