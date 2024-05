Chuvas no RS: Prefeitura de São Paulo manda botes e guardas civis

Estado tem 75 mortes confirmadas em decorrência das chuvas. São 103 desaparecidos e 155 feridos até a manhã deste domingo (5).

Defesa Civil emitiu um alerta de inundação para a região metropolitana de Porto Alegre por causa da elevação do Guaíba. Ele vale para ao menos 16 municípios da região metropolitana de Porto Alegre. Além da capital gaúcha estão na lista: Barra do Ribeiro, Canoas, Cachoeirinha, Charqueadas, Eldorado do Sul, Gravataí, Guaíba, Montenegro, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Pareci Novo, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Taquara, Triunfo.

O órgão também alerta para chuvas e ventos fortes na região metropolitana e no Norte e Noroeste do Rio Grande do Sul. Há risco de queda de granizo, alagamentos e descargas elétricas. O alerta vale até as 14h de hoje.