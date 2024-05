Ex-motorista diz que era namorado de socialite, que rebate: 'Atrevimento'

Uma disputa judicial entre o ex-funcionário e a família de Regina deve definir quem vai cuidar de socialite e da fortuna dela. "É justo. Eu estou 13 anos com ela. Quem estava do lado dela? Quem é que dar o remédio? Quem a levava para o médico? Eu faço tudo por ela. Eu fico 24 horas ao lado dela. Nunca a abandonei. Ela sempre falou mal dos parentes", alegou.

Questionado se ele abriria mão da fortuna dela por amor, o ex-motorista respondeu: "Por amor, com certeza. Eu a amo de verdade. Eu tenho certeza que, se eu chegar perto dela, vai mudar de ideia", concluiu.

A socialite reafirmou as acusações contra ex-funcionário. Também ao "Fantástico", a socialite defendeu o seu posicionamento dizendo que não quer se aproximar dele novamente. "É uma audácia, um atrevimento. Se fosse [para recebê-lo]... é impossível. Se eu tivesse que receber esse cara, eu preferia uma boa hora de morte", disse.

Regina e José Marcos viviam juntos desde 2011. Os dois moravam no Edifício Chopin, ao lado do Copacabana Palace, zona sul do Rio. Nesses 13 anos, o ex-motorista teria conseguido registrar a união estável com a socialite e também uma autorização de curatela provisória da idosa, documento que permite uma pessoa a cuidar dos interesses de outra que se encontra incapaz, seja por questões físicas, mentais ou comportamentais para gerir a própria vida.

A socialite fugiu de casa no início do ano. O sumiço do condomínio foi relatado pelos vizinhos, que desde dezembro não cruzavam com ela pelos corredores. Ela reapareceu dias depois acusando o José Marcos de mantê-la em cárcere privado. A versão é corroborada por irmão e sobrinho, que brigam na Justiça para ter acesso ao dinheiro dela.

Regina retornou ao Chopin. José está morando na mansão de São Conrado, segundo a família da socialite.