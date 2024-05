RS: 'Tive que escolher qual filho salvaria primeiro', diz morador de Canoas

Só restava torcer

Mais velho foi primeiro. O casal escolheu o filho de 12 anos por ele ter mais independência. O sobrevivente seria deixado numa parte seca de Canoas e precisaria caminhar até um local em que a tia aguardava. Ela também estava as cegas, sem saber a hora que algum familiar apareceria. Se é que alguém chegaria.

Sem garantia de vida. Herbert relata que o coração apertou quando o menino sentou no jet-ski. A cabeça fervia imaginando se o veículo chegaria em segurança à terra firme e em como o filho iria se virar sozinho no meio do caos. Herbert fez uma foto temendo ser a última imagem que teria do garoto.

Sem informações. Quando o jet-ski desapareceu, um pai e uma mãe ficaram se remoendo. Era a antecipação em muitos anos do filho saindo de casa para enfrentar o mundo sozinho. Mesmo que fosse por algumas horas, isto ocorria em meio um armagedon de água.

Coração partido. Herbert ficou dividido. Metade dele se angustiava pelo filho ilhado com ele no telhado de casa. A outra metade doía por causa do filho longe e da falta de notícias dele.