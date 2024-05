Voluntários fazem cordão humano para resgatar pessoas em Canoas (RS); veja

Voluntários deram as mãos e fizeram na noite de sábado (4) um cordão humano para puxar barcos que carregavam pessoas ilhadas no bairro Mathias Velho, em Canoas (RS), na região metropolitana de Porto Alegre.

O que aconteceu

Um esforço humano para realizar os resgates. Um vídeo publicado no X, ex-Twitter, mostra o momento em que dezenas de voluntários, que estão com água enlameada perto da altura do pescoço, arrastam três embarcações por cordas ligadas umas às outras. (assista abaixo).

Pessoas comemoram cada resgate feito com gritos e aplausos. As imagens mostram que entre as pessoas socorridas há adultos, crianças, idosos e animais de estimação. "Deve ser um misto de felicidade por ser resgatado e de tristeza por ter perdido tudo", comentou uma usuária na publicação.