Luciana Genro: Culpa dos políticos é total em tragédia no RS

O abastecimento de água potável é a questão mais dramática no Rio Grande do Sul neste momento e a culpa total da tragédia que assola o Estado do Sul é dos políticos, sem distinção entre governos de direita ou de esquerda, afirmou a deputada estadual Luciana Genro (PSOL-RS) em entrevista ao UOL News nesta segunda (6).

O nível de culpa dos políticos é total. Será necessário exigir do governo federal que reveja essa questão da dívida do Estado. Não é possível que o Estado, devastado da forma como está, siga tendo que pagar uma dívida que cresceu em cima da lógica de juros altos e sem nenhuma transparência.