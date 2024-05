Mãe, filho e cunhado são denunciados por matar idosos em MT

Os denunciados estão presos desde o dia 23 de abril, dois dias após o crime.

Crime foi cometido por causa de uma dívida da atiradora com o dono da casa, Erneci Lavall. De acordo com a denúncia do MPMT, todos elementos colhidos confirmam que os denunciados realizaram a execução devido a uma dívida de Inês Gemilaki com Ernerci, referente a um contrato de locação. Isso porque a denunciada residiu em um imóvel de propriedade da vítima, que ajuizou uma ação de cobrança contra ela.

MP estipulou um valor de reparação a ser pago em favor dos familiares. Pela morte de Pilson Pereira da Cruz, o valor a ser pago é de R$ 1 milhão, já aos familiares de Rui Luiz Bogo, o valor a ser pago é de R$ 700 mil. "Como Pilson Pereira tinha idade inferior a Rui Luiz Bogo, presume-se que tinha um tempo maior de vida pela frente, por isso a distinção dos valores entre ambos", diz o MP. Aos dois que foram feridos e sobreviveram ao ataque, o Ministério Público estipulou o pagamento de R$ 150 mil a cada um.

Ministério Público também pediu a revogação da prisão do marido de Inês. Márcio Ferreira Gonçalves foi indiciado pela Polícia Civil por suspeita de participação no crime, mas ficou de fora da denúncia do MP. Segundo o órgão, conforme demonstrado nos autos, ele não estava presente no momento da execução, apesar de ter prestado apoio aos denunciados após os delitos praticados.

Justiça de Mato Grosso vai analisar a denúncia e decidir se acolhe ou não os pedidos.

O UOL tenta contato com a defesa dos denunciados. O espaço segue aberto para manifestação.