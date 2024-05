Vaquinha criada por mulher que mora no McDonald's só arrecadou R$ 195

Gerente teria oferecido vaga no McDonald's a ela. Bruna conta que o gerente do local a viu conversando em inglês com um estrangeiro no local, e ofereceu que ela trabalhasse na lanchonete. Ela recusou, mas diz que "hoje aceitaria".

Funcionários não teriam se incomodado com presença dela e da mãe, diz Bruna. Eles teriam dito que se solidarizavam com situação e que, enquanto elas consumissem, podiam ficar na lanchonete.

Mulher nega que lhe ofereceram ajuda. Entretanto, a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura do Rio esteve no local nos dias 10 e 16 de março e disse que as mulheres não se sentem em situação de vulnerabilidade e nem quiseram receber ajuda. "Apesar de terem oferecido vagas em abrigos e outros serviços disponíveis na rede de apoio socioassistencial, elas recusaram prontamente", diz a nota.

Rotina envolvia guardar mesas e cochilos. Segundo Bruna, ela e a mãe não dormiam, mas "cochilavam". Por volta das cinco horas da manhã, o restaurante fecha. As mulheres têm que aguardar do lado de fora até as 10h da manhã, quando a equipe acaba a limpeza do estabelecimento.