Nobre: 3 milhões de brasileiros em áreas de risco têm que ser removidos

Cerca de três milhões de brasileiros que moram em áreas de risco devem ser removidos destas regiões por conta dos riscos de tragédias provocadas por eventos climáticos extremos, alertou o colunista Carlos Nobre no UOL News desta terça (7). O climatologista afirmou que "muitas cidades brasileiras terão que ser desocupadas" ao longo dos próximos anos por conta de desastres naturais.

Tem que se pensar em como encontrar soluções. São milhões de pessoas vivendo nessas áreas de risco. Há muitas populações pobres morando em áreas de encostas, como na região serrana do Rio de Janeiro, nas serras do Mar e da Mantiqueira e em grandes cidades como Salvador e Rio de Janeiro.