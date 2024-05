Justiça Federal determina que SP apresente plano de combate à tortura

Estado terá que apresentar plano de implementação à Justiça. Plano abrangerá a estrutura, os recursos orçamentários e o número de cargos necessários ao funcionamento do sistema, que deve ser capaz de realizar ao menos uma visita por ano a todos os estabelecimentos de privação de liberdade existentes no estado.

Ação civil pública foi movida pelo Ministério Público Federal e pela Defensoria Pública de São Paulo. Justiça determinou ainda que União, que também é ré no processo, deve cooperar e acompanhar o estado no cumprimento da implementação do órgão.

O governo paulista terá de consultar os órgãos do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, criado em 2013. Sistema prevê a execução descentralizada das medidas de fiscalização, por meio da atuação conjunta com os sistemas estaduais.

São Paulo tem dez dias úteis para apresentar um cronograma das etapas determinadas pela Justiça. No documento, o governo paulista deverá mostrar as datas, horário e local das reuniões com os órgãos da União e com o Ministério Público Federal e Defensoria do estado.

Maior população carcerária do país

MPF e Defensoria argumentam que o estado tem a maior população carcerária do país. No entanto, não aderiu às medidas estabelecidas pelo Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.