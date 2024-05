Dona de hotel de luxo e fã de motos: quem era mulher que morreu após lipo

Ela era quem cuidava da família inteira, era muito companheira, aquela pessoa que estava presente em todas as situações e estava sempre pronta para ajudar. Mariana Batista Gontijo

Entenda o caso

Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil para investigar a morte da empresária após o procedimento estético. De acordo com informações do boletim de ocorrência, Fábia realizou uma mamoplastia e uma lipoaspiração no Hospital Unique, sob os cuidados do cirurgião plástico Nelson Fernandes, no sábado (4).

Ela teve alta e terça-feira (7) voltou ao hospital com fortes dores, porém o local não teria leito de UTI, segundo a família. Os parentes então solicitaram a transferência de hospital. Entretanto, o documento com laudo médico para liberação teria demorado cerca de três horas. Nesse tempo, o quadro clínico da empresária piorou e ela morreu na chegada a outra unidade.

A causa da morte foi apontada como tromboembolismo pulmonar gorduroso e choque obstrutivo.

A Polícia Civil de Goiás solicitou exame cadavérico para apurar se houve negligência médica por parte da clínica. Até o momento, o resultado do exame não foi divulgado. O caso é investigado pelo 4º DP de Goiânia.