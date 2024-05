Enchentes RS: Saiba quem são as vítimas até o momento

Os temporais no Rio Grande do Sul jjá atingiram 445 cidades no estado e deixaram 136 mortos, até a última atualização da Defesa Civil neste sábado, (11). Veja quem são algumas das vítimas da tragédia.

O que aconteceu

As duas primeiras mortes do estado foram registradas em Paverama. Delmar Wadomiro Sander, 69, e Nelson Schaffer, 65, morreram no dia 29 de abril. Eles tentavam atravessar de carro em uma área alagado e o veículo foi levado pela correnteza. Nelson era professor na rede municipal.

Mortos em Gramado. Uma família da Linha Pedras Brancas foi vítima de soterramento: Kaique Andriel Ludvig Santos, 13, o padrastro Silvio Antônio Pellicioli, 47, e e a mãe Nitiele Ludvig, 36.