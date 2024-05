PF prende 6 jovens que ingeriram cápsulas de cocaína no Aeroporto do Galeão

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na noite desta sexta (10), seis jovens brasileiros que ingeriram cocaína em cápsulas e tentavam embarcar no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Os presos — três mulheres e três homens com idades de 20 a 28 anos, sendo quatro cearenses, um mineiro e um carioca — pretendiam embarcar no mesmo voo comercial para Londres. As identidades não foram divulgadas.

Durante fiscalização de rotina, com base em informações de inteligência e auxílio de equipamentos, os policiais da Delegacia Especial da PF no Aeroporto do Galeão identificaram a droga ingerida em centenas de cápsulas, efetuando, assim, as prisões em flagrante.