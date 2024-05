'Nunca vi cenário tão catastrófico', diz bombeiro que atuou no RS

A primeira equipe de bombeiros de São Paulo enviada ao Rio Grande do Sul retornou nesta segunda-feira (13) à capital paulista.

O que aconteceu

"Nunca vi cenário tão catastrófico em 19 anos de carreira", diz bombeiro. O sargento Marcel Carvalho passou dez dias atuando em resgates de afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Ele e outros membros da equipe consideram a situação como "sem precedentes".

Tenente diz que água parecia não baixar. Felipe Flora contou que em outras enchentes em que trabalhou, parecia que a água descia após algum tempo, mas "lá no Sul continuava igual, chegava a bater no segundo andar das casas. Eu voltei com a sensação de que a água está no mesmo nível depois de dez dias".