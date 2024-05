Corpo encontrado em GO é de homem suspeito de matar pedagoga, diz advogada

Fábia era vítima de violência doméstica, apurou a polícia. A advogada da família diz que apresentou provas de que Douglas tentou matar a esposa dias antes do casal desaparecer.

O UOL procurou a Polícia Civil de Goiás. A matéria será atualizada quando houver resposta.

Relembre o caso

Fábia Cristina Santos e o marido, Douglas José de Jesus, desapareceram em 9 de março. Eles estavam a caminho de Quirinópolis para a missa de sétimo dia do pai da mulher.

Corpo de Fábia foi encontrado em estado avançado de decomposição no dia 23 de abril. O cadáver estava dentro do automóvel do casal, entre os municípios de Goianira e Trindade.

Marido tinha mandado de prisão em aberto. Inicialmente, os investigadores acreditavam que o casal havia sumido junto devido o passado criminoso de Douglas, mas agora a polícia trabalha com a hipótese de que o marido matou Fábia e fugiu.