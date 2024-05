'Não parem de olhar pro Sul', diz médica e ex-BBB que atuou como voluntária

A ex-BBB e médica Marcela Mc Gowan pediu que as pessoas não parem de olhar para o Rio Grande do Sul e continuem com doações e ajuda, pois as consequências da tragédia se estenderão por meses.

O recado principal é: não parem de olhar para o Sul. Sei que a gente recebe muita doação e muita atenção das pessoas, mas a gente precisa estar atento. E também cobrar as pessoas certas, porque vejo as pessoas na internet cobrando errado das pessoas. [Precisa] cobrar estrutura de governo sobre atitudes que vão ser tomadas, fiscalizar e ficar em cima disso.