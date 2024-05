'Terra está desmoronando como creme', diz prefeito de Caxias do Sul

Regiões preservadas de Caxias do Sul (RS) deslizaram como fossem um creme durante as fortes chuvas que atingiram a cidade, afirmou o prefeito de Caxias do Sul (RS), Adiló Didomenico (PSDB), no UOL News da manhã desta segunda-feira (13).

Não temos ainda uma resposta categórica sobre esse assunto [tremores], mas as informações que nos chegam pelos geólogos é que Caxias não está em área de evento sísmico. Isso a gente pode dar uma tranquilizada à população.