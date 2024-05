Aos 90, ela começou a estudar jornalismo meses após se formar em direito

Entre os jovens estudantes da turma do primeiro período de jornalismo da Unicap (Universidade Católica de Pernambuco), no Recife, há uma aluna que destoa dos demais. O nome dela é Dorothi Lira da Silva, que decidiu voltar à sala de aula aos 90 anos. A decisão foi tomada após ela terminar o bacharel em direito, no final de 2023. "Não sei ficar sem fazer nada, sentada em um canto. Não dá para mim", ela resume.

Dorothi acredita que seu desejo de estar sempre aprendendo vem da infância. Lembra que o pai, que trabalhava no meio rural e nunca conseguiu estudar, cobrava que cada um dos seus filhos frequentasse a escola. "Meu pai fazia questão, porque ele não estudou. Então queria que todos estudassem. E eu sempre gostei", diz a aposentada.

Eram sete irmãos e todos frequentaram a escola. Dorothi aprendeu a ler em casa com a mãe. "Quando eu fui para a escola, a professora me passou para a segunda série. Eu estava muito adiantada em comparação aos demais da sala."