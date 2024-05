DF é condenado a pagar R$ 100 mil para vítima de tortura policial

Policiais foram condenados anteriormente. Eles foram presos por tortura e perderam seus cargos.

Indenização foi fixada em R$ 100 mil. A defesa da vítima havia pedido R$ 2 milhões, mas a Justiça entendeu que esse valor era alto demais.

DF considera indenização "exorbitante". A defesa da unidade federativa indicou que o caso não deveria ser ajuizado, por ter ocorrido em 2015 e a ação ter sido proposta em 2024. Entretanto, a Justiça entendeu que "cabe a vítima escolher por ingressar com ação cível antecipadamente ou após o final do processo criminal", e prosseguiu com o processo.