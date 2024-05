Não precisa esperar Porto Alegre secar para fazer plano, diz ministro

As alternativas para resolver o problema tradicional são muitas. E por que devem ser muitas? Exatamente porque não se resolve um problema rapidamente, até porque não tem no mercado suficiente casas construídas que possam pessoas, o governo [estadual] e o próprio governo federal comprar. Todas as alternativas o presidente Lula em parceria com os governos [estadual e municipais] está buscando.

Tem que buscar todas alternativas, inclusive das [cidades] provisórias. Até porque você está falando provisória. Nós não podemos imaginar que se faça provisoriamente e se transforme em uma solução definitiva. Para a solução definitiva, precisamos buscar todas alternativas que não serão suficientes nem rápidas.

Essa alternativa [do governo Leite] é importante ser avaliada, apoiada, ser construída numa visão não definitiva, porque acho que a visão definitiva nós temos vários outros projetos que já fazem parte de uma política habitacional do governo do estado, do governo federal com o Minha Casa Minha Vida que o presidente Lula está disponibilizando. Mas consciente. Waldez Góes, ministro de Desenvolvimento Regional

Também no UOL News, o deputado estadual Matheus Gomes (PSOL-RS) afirmou que as cidades provisórias propostas para abrigar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul correm o risco de se transformarem em um campo de refugiados climáticos.

O governo gaúcho planeja contratar uma empresa para construção destas cidades temporárias em Porto Alegre, Canoas, Guaíba e São Leopoldo. Objetivo é abrigar 77 mil desabrigados. Já são 151 mortos pela tragédia e mais de 800 feridos em todo estado.