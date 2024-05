Temendo enchentes, Roca Sales deve mudar centro de lugar: 'Sem alternativa'

O prefeito de Roca Sales, município localizado no Vale do Taquari, interior do Rio Grande do Sul, afirmou que planeja transferir o centro e o parque industrial da cidade para outra região.

O que aconteceu

Amilton Fontana explicou que reconstrução no mesmo local não é possível. Em entrevista ao UOL, o prefeito lembrou a cidade foi devastada por três enchentes seguidas, em setembro e novembro de 2023, além da atual, que já provocou dez mortes e deixou ao menos seis pessoas desaparecidas, segundo dados do governo estadual, divulgados nesta sexta-feira (17).

Centro e parque industrial serão realocados para área rural. O local já foi escolhido e fica a cerca de 3 km do centro atual. O projeto ainda está no papel e, segundo o prefeito, contará com recurso municipal, estadual e federal. "A gente foi fortemente atingido, não tem mais como reconstruir, até porque não sabemos o que pode acontecer de novo", disse.