Paganismo, magia, maçonaria? Explicação da origem de Baphomet é controversa

Além do satanismo, a denominação está ligada à magia, à alquimia, à bruxaria e ao esoterismo. No cristianismo, Baphomet é considerado um demônio, uma criatura diabólica, uma vez que possui chifres, tal qual o diabo (satanás), representando assim as forças do mal.

Baphomet e a maçonaria

Diferentemente do que se propaga, a imagem do Baphomet não faz parte do simbolismo maçônico.

Também foi uma divindade adorada pelos Cavaleiros Templários, perseguidos e torturados no século 12 por supostamente terem confessado tamanha louvação ao ídolo pagão, algo que a Igreja condenava.

De acordo com alguns historiadores, Baphomet poderia ainda derivar de "Muhammad" (ou Maomé), profeta fundador do Islã.

Fonte: Roberto Sarti Côrtes, especialista em maçonologia.