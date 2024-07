Suspeitos de matarem empresário a pauladas entraram na casa pulando muro

O outro suspeito está foragido. Os agentes do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) encontraram na casa dele, no Capão Redondo, na zona sul da cidade, objetos que pertenciam a vítima. O nome dele não foi divulgado.

A dupla teria invadido o imóvel pulando o muro. O objetivo seria roubar dinheiro referente a venda de uma casa por parte da vítima. O crime ocorreu no dia 11 de julho, mas o corpo do idoso só foi encontrado no dia 16. Mais detalhes da investigação serão revelados pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (25), em coletiva de imprensa às 15h.

Os suspeitos roubaram o veículo do empresário. Eles trocaram a placa do carro, o que, segundo a polícia, dificultou a localização. Mas o veículo foi encontrado no Capão Redondo, na zona sul da capital, na terça-feira (23). O carro estava sem chave e com vidros parcialmente abertos.

Carro será periciado. Foi solicitada perícia dactiloscópica para auxiliar nas investigações. Peritos tentam localizar vestígios dos suspeitos e impressões digitais que possam ajudar a esclarecer o crime.

Veículos que pertencia ao empresário será periciado Imagem: Cedido ao UOL

A reportagem não localizou a defesa de Rafael Procópio da Conceição. O espaço segue aberto para manifestação.