Advogado morto em piscina de hotel de luxo no DF ficou 10 minutos submerso

O advogado conseguiu reagir após 26 minutos de manobras de reanimação cardiopulmonar. Em seguida, após ter os sinais vitais restabelecidos, ele foi levado para o Hospital de Base com vida, mas não resistiu e morreu. Otávio estava na capital federal a trabalho.

Polícia Civil do DF não informou as circunstâncias do afogamento, nem se a equipe de socorro da rede hoteleira agiu com rapidez para salvar o hóspede. Em nota, o Royal Tulip, hotel em que Otávio estava hospedado, afirmou que socorristas foram acionados assim que o acidente foi constatado. O hotel também afirmou que dispõe de guarda-vidas no local, coopera com as autoridades e está "dando todo o suporte possível à família do hóspede".