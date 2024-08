Usou meu dinheiro para o assassinato da minha filha, diz Gilberto Cattani

O deputado estadual Gilberto Cattani (PL-MT) afirmou que o seu ex-genro, indiciado pela Polícia Civil como mandante da morte de Raquel Cattani, 26, encomendou o assassinato da ex-esposa por R$ 4 mil, mesmo valor que teria recebido do deputado por um serviço prestado no reparo de uma cerca.

O que aconteceu

Gilberto Cattani explicou que quitou dívida com o ex-genro no mesmo dia do crime. "Eu tinha um acerto para fazer com ele, em dinheiro, e eu fiz no mesmo dia [do crime]. E esse acerto era de R$ 4 mil, de uma cerca que ele tinha feito para mim. Depois eu soube pela polícia que o acerto com o irmão dele [apontado como autor do assassinato] era de R$ 4 mil", disse em entrevista à TV Vila Real, na terça-feira (6). A Polícia Civil de Mato Grosso indiciou o ex-marido e o irmão dele pelo assassinato de Raquel Cattani.

"Ou seja, pegou meu dinheiro para encomendar o assassinato da minha filha", lamentou o deputado. Cattani também declarou que considerava o ex-genro como um filho: "o sentimento que eu tenho é de tristeza profunda, de revolta. Eu tinha esse camarada como o meu quarto filho porque era o esposo da minha filha, pai dos meus netos."