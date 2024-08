Como é novo navio 'de guerra' da Marinha? Gigante será lançado sexta

Modernização da defesa naval. A aquisição dos novos navios-escolta faz parte do Programa Fragatas Classe Tamandaré, com o objetivo de renovar esquadra brasileira e incentivar o crescimento das indústrias de defesa e naval.

Investimento bilionário. O contrato para a construção das quatro fragatas, no valor de aproximadamente R$ 9 bilhões, foi assinado em 2020.

Imagem do primeiro navio da classe Tamandaré, em Itajaí Imagem: Luiz Fernando Nardes / @shipspotting_Itajaí

Batismo do navio. A cerimônia na sexta, em que ele ganha seu nome oficial, envolve a quebra de uma garrafa de champanhe no navio. Vera Brennand, esposa do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, foi escolhida como madrinha de batismo da embarcação.

Próximas etapas. O lançamento ainda não representa a entrega definitiva do navio-escolta, que precisa ser equipado com canhões, mísseis, torpedos e metralhadoras, e deve ocorrer até 2025. As demais embarcações estão previstas para entrega gradual nos próximos quatro anos.

Características dos navios Tamandaré