Avião do PCC está em nome de piloto que abastece cartel mexicano, diz PF

Uma aeronave avaliada em R$ 5 milhões apreendida ontem pela Polícia Civil no Campo de Marte, em Santana, zona norte de São Paulo, pertencia a um piloto ligado ao PCC suspeito de ser o responsável pelo transporte de drogas para a Europa e para o cartel mexicano, indicam investigações da PF sobre o grupo.

O que aconteceu

PF rastreou transações milionárias suspeitas ligadas ao piloto. Segundo a investigação, Pablito Baena Castilho movimentou mais de R$ 2,7 milhões entre setembro de 2019 e maio de 2022. O grupo agora também é alvo de um inquérito da Polícia Civil de São Paulo.

A PF representou pela decretação da prisão preventiva de Pablito. Mas a 3ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte (MG) indeferiu o pedido em maio deste ano, concordando com a manifestação do MPF (Ministério Público Federal).O suspeito foi ouvido ontem no 30º DP (Tatuapé), contudo não se sabe se ele foi liberado ou mantido preso, já que o caso é mantido sob sigilo de Justiça.