Baleia é encontrada morta em praia no Recreio dos Bandeirantes, no Rio

Animal, com cerca de 7,4 metros e aproximadamente 15 toneladas, foi localizado na altura do Posto 9 Imagem: Divulgação/Comlurb

Animal será removido para o Centro de Tratamento de Resíduos, em Seropédica. O serviço de remoção do animal está em andamento. Segundo a Comlurb, o recolhimento será feito por dez garis, uma pá carregadeira, três tratores de praia e um trator esteira.

As baleias-jubarte estão em todos os oceanos e mares do planeta e percorrem até 25 mil quilômetros por ano em suas migrações. No Brasil, elas podem ser vistas entre maio e novembro, antes de retornarem à Antártica para se alimentar, segundo Thiago Ferrari, da ONG Amigos da Jubarte, que organiza expedições em parceria com a prefeitura de Niterói.

Ferrari diz que a espécie quase foi extinta no fim da década de 1980, devido à caça. Mas graças à proibição em vários países do mundo, entre eles o Brasil, e aos esforços de várias ONG, a população cresceu para 30 mil indivíduos e reocupa áreas das quais havia desaparecido.