Justiça nega pedido para bloquear redes de Nino Abravanel, réu por morte

"Inspiração de prática ilegais para milhões de seguidores." No documento, a delegada Magali Celeghin Vaz, do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa), que apura o caso, discorre sobre a "possível ocultação de patrimônio e sonegação fiscal". Como exemplo há prints de vídeos de Nino fazendo compras em uma loja da Louis Vuitton e pagando com dinheiro em espécie.

Corporação também cita propaganda de jogos de azar nos perfis. Entre eles, o "jogo do tigrinho" e comércio de rifas para a venda de cotas. "Estas publicações geralmente são realizadas nos stories da página e renovadas diariamente, sendo as contas do Instagram o meio necessário para o cometimento deste ilícito penal", aponta a representação.

Por fim, investigação cita músicas em "homenagem" ao influenciador. No ofício, a delegada deu a entender que a faixa "SET NINO ABRAVANEL", gravada por amigos MCs de Nino, como MC Ryan SP, Don Juan, Oruam e outros, narrando a vida do influencer, menciona e faz "apologia ao crime contra o patrimônio". A música, lançada em abril deste ano, conta mais de 8,5 milhões de visualizações.

Em outro recorte, a investigação menciona o trecho do artista MC Brinquedo na música "The Box Medley Funk 2". A faixa, lançada em 18 de abril, que conta com mais de 100 milhões de reproduções, foi cantada por Nino e amigos durante a comemoração da decisão judicial que lhe deu direito a liberdade, no mês passado. A obra cita o "Menor Progresso", vulgo utilizado por Nino nas redes sociais, e um suposto inquérito.

Presente para amigo que ficou preso

Nino presenteou amigo suspeito de envolvimento com homicídio com moto de R$ 30 mil. Julio Cesar Souza Alves, o Jacaré, foi presenteado com uma moto na última quarta-feira (7). Ele foi o único dos seis investigados pela polícia que ficou preso. Jacaré trabalha como entregador e ganhou liberdade no dia 17 de julho, após ficar cerca de 30 dias detido.