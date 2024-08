Entenda o 'Baralho do Crime' da BA; líderes ligados ao PCC e CV são mortos

Baço, que havia sido indiciado por homicídio, já ocupou a carta de número 2 de Paus do Baralho do Crime. O UOL apurou que ele era um dos líderes do CV (Comando Vermelho) nos bairros do IAPI e Pau Miúdo, em Salvador.

Fábio dos Santos Nascimento, conhecido como "Fabão" ou "Jiboia", foi morto por policiais na segunda-feira (5) no Guarujá, litoral de São Paulo. Ele é apontado como um dos líderes da facção criminosa baiana BDM (Bonde do Maluco) - aliada do PCC - em Salvador e ocupava a carta de número 8 de Espadas.

Atualização do baralho

O Baralho do Crime é atualizado pela SSP-BA à medida que suspeitos são encontrados e que comandantes das polícias Militar e Civil pedem a inclusão de novos nomes. Na segunda-feira, a secretaria incluiu cinco novos procurados no baralho.

O novo "Rei de Copas" é Anderson Souza de Jesus, conhecido como "Buel", "Cris" ou "Esquerdinha". Ele é apontado como chefe do CV na Bahia e possui mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Atualmente, Buel é considerado o alvo de maior prioridade da polícia baiana. Segundo as investigações, ele pode estar escondido no estado do Rio de Janeiro e é o principal fornecedor de armas para criminosos que atuam em Salvador e na região metropolitana.