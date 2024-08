Ex-analista do CNJ é preso suspeito de desviar R$ 200 mil do governo do CE

A Polícia Civil de Goiás prendeu na quarta-feira (7) um suspeito de invadir o sistema do governo do Ceará e desviar R$ 200 mil da folha de pagamento dos servidores. O homem foi detido enquanto estava em uma viagem à cidade de Rio Quente com a família.

O que aconteceu

Salários acabaram desviados para contas de "laranjas", indica a investigação. A polícia apurou que o suspeito teria invadido o sistema e alterado os dados bancários de alguns servidores do estado.

O suspeito, segundo a Polícia Civil de Goiás, atuou no CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Antes de se tornar alvo das investigações, ele morava em Brasília, onde chegou a trabalhar como analista desenvolvedor do Departamento de Tecnologia da Informação do CNJ. O UOL tentou contato com o órgão, mas até o momento não houve resposta.