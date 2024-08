PF prende suspeito de financiar atos de terrorismo no Brasil

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (8) uma operação para desmantelar o financiamento de atos de terrorismo.

O que aconteceu

O principal investigado tem um mandado de prisão preventiva. Além disso, oito mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, São Paulo e Brasília.

Esquema recrutava brasileiros para se unir ao terrorismo. Passagens aéreas dos recrutados foram pagas com dinheiro do comércio ilícito de cigarros eletrônicos contrabandeados e vendidos em tabacarias no Brasil. Eles viajavam para o exterior para passar por entrevistas de seleção.