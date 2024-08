PMs e militar são presos em operação contra matadores de aluguel no Rio

Dois policiais militares e um militar da Marinha foram presos em flagrante durante uma operação da Polícia Civil contra uma quadrilha responsável por uma série de assassinatos no Rio de Janeiro. O grupo é suspeito de envolvimento na morte do advogado Rodrigo Marinho Crespo, executado em frente à sede da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) no centro da capital fluminense.

O que aconteceu

Foram cumpridos um mandado de prisão e 41 de busca e apreensão. O suspeito detido — cuja identidade não foi divulgada — é apontado como responsável pelo monitoramento do comerciante Antônio Gaspazianne Mesquita Chaves, morto em 9 de junho no bairro Vila Isabel, na zona norte do Rio. Segundo a polícia, imagens o mostram seguindo a vítima em uma motocicleta no dia do crime.

Outros dois suspeitos já haviam sido presos recentemente. Segundo a polícia, eles estão envolvidos no assassinato do advogado Rodrigo Marinho Crespo, em fevereiro deste ano. A denúncia enviada pelo MPRJ (Ministério Público do Rio) indica que Rodrigo foi morto porque incomodava uma organização criminosa que "atuava na exploração de apostas online".