IBGE: país avança em registros, mas 77 mil crianças não têm documento

O registro de nascimento é o primeiro documento oficial de uma pessoa. Sem ele, há dificuldades para acessar serviços básicos de saúde, educação e programas sociais. A notificação de registros é relacionada aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU.

Entre as regiões, a que apresentou menor percentual de crianças registradas é a Norte, com 97,3%. Apesar do número ser o menor entre as regiões, houve uma evolução de 4,7 pontos percentuais em comparação com 2010.

A região Nordeste, por sua vez, também registrou forte evolução no número de registros de nascimentos. Em 2022, 99,3% das crianças que nasceram na região estavam registradas. Em 2010, esse número era de 96,9%.

Dos 5.570 municípios brasileiros, 1.098 conseguiram atingir a marca de 100% das pessoas de até cinco anos com registro de nascimento. Essas cidades estão concentradas nas regiões Sudeste e Sul — Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais abrigavam, respectivamente, 42%, 30,5% e 30% dos municípios com a totalidade de registros para a faixa. Em 2010, apenas 624 municípios tinham atingido a meta.